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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кипер отменил очередную партию ненужных тендеров: бюджет сэкономит более полумиллиарда гривен

Кипер отменил очередную партию ненужных тендеров: бюджет сэкономит более полумиллиарда гривен

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 15:51  •  8715 просмотра

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Рабочая группа по вопросам прозрачности и подотчетности при Одесской областной государственной администрации отменила ненужные тендеры на сумму более 509 миллионов гривен, сэкономив средства на поддержку военных.

Рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при Одесской облгосадминистрации отменила ненужные тендеры на более 500 млн грн. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистраций Олег Кипер, передает УНН.

Цифра дня: + 509 000 000 гривен сэкономленных средств на тендерах. Именно такую сумму громады Одесской области могли потерять из-за переплаты на объявленных закупках. И именно такую сумму рабочая группа при обладминистрации "Прозрачность и подотчетность" заблокировала, чтобы вернуть ее обратно в бюджеты для более рациональных расходов. Прежде всего - на поддержку наших воинов 

- сообщил он.

Среди отмененных накануне тендеров, в частности завышенные цены на мясо, уголь и нецелесообразные услуги по охране за миллион гривен.

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"Эти и другие тендеры будут дополнительно проверены правоохранителями. На следующем заседании ожидаем ответы от председателей РВА.

Работаем дальше. Рациональное использование средств - залог нашей победы!" - пишет Кипер.

Напомним, рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при Одесской облгосадминистрации заработала в октябре прошлого года.

В состав рабочей группы вошли представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще - Бюро экономической безопасности и НАБУ. Создание рабочей группы анонсировал глава ОВА Олег Кипер.

"В регионе не должно быть коррупции. Каждый должен работать исключительно на Победу. Быть максимально честным и откровенным", - заявил он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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