Кіпер скасував чергову партію непотрібних тендерів: бюджет зекономить понад пів мільярда гривень

Робоча група "Прозорість та підзвітність" при Одеській облдержадміністрації скасувала непотрібні тендери на понад 500 млн грн. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрацій Олег Кіпер, передає УНН.

Цифра дня: + 509 000 000 гривень зекономлених коштів на тендерах. Саме таку суму громади Одещини могли втратити через переплату на оголошених закупівлях. І саме таку суму робоча група при обладміністрації "Прозорість і підзвітність" заблокувала, щоб повернути її назад в бюджети для більш раціональних витрат. Передусім - на підтримку наших воїнів