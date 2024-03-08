Кіпер скасував чергову партію непотрібних тендерів: бюджет зекономить понад пів мільярда гривень
Київ • УНН
Робоча група з питань прозорості та підзвітності при Одеській обласній державній адміністрації скасувала непотрібні тендери на суму понад 509 мільйонів гривень, заощадивши кошти на підтримку військових.
Робоча група "Прозорість та підзвітність" при Одеській облдержадміністрації скасувала непотрібні тендери на понад 500 млн грн. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрацій Олег Кіпер, передає УНН.
Цифра дня: + 509 000 000 гривень зекономлених коштів на тендерах. Саме таку суму громади Одещини могли втратити через переплату на оголошених закупівлях. І саме таку суму робоча група при обладміністрації "Прозорість і підзвітність" заблокувала, щоб повернути її назад в бюджети для більш раціональних витрат. Передусім - на підтримку наших воїнів
Серед скасованих напередодні тендерів, зокрема завищені ціни на мʼясо, вугілля та недоцільні послуги з охорони за мільйон гривень.
"Ці та інші тендери будуть додатково перевірені правоохоронцями. Наступного засідання очікуємо на відповіді від голів РВА.
Працюємо далі. Раціональне використання коштів - запорука нашої перемоги!", - пише Кіпер.
Нагадаємо, робоча група "Прозорість та підзвітність" при Одесткій облдержадміністрації запрацювала у жовтні торік.
До складу робочої групи увійшли представники обласних управлінь СБУ, прокуратури та Нацполіції. А ще – Бюро економічної безпеки і НАБУ. Створення робочої групи анонсував очільник ОВА Олег Кіпер.
"В регіоні не має бути корупції. Кожен повинен працювати виключно на Перемогу. Бути максимально чесним та відвертим", - заявив він.