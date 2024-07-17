Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер раскритиковал местного депутата за организацию митинга против плановых отключений электроэнергии в Черноморске, назвав это абсурдной попыткой самопиара на фоне сложной ситуации.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер призвал местных депутатов не пиариться на теме отключения электроэнергии для населения, передает УНН.
Детали
Он рассказал, что в Черноморске депутат выводил людей на митинг для перекрытия дороги. И добавил, что ситуация доходит до абсурда, поскольку в населенном пункте выключают свет по графикам, а депутат от партии «Доверяй делам» решил просто пропиариться на этой теме.
«До маразма доходим, пиаримся на отключениях света. Вот как с такими мудаками общаться?» - заявил Кипер в ходе брифинга.
Кипер также отметил, что в таких городах как Херсон и Харьков ситуация со светом гораздо хуже, при этом там ежедневно «прилетает». А в Одесской области выводят людей на митинги непонятно для чего.