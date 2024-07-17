Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер призвал местных депутатов не пиариться на теме отключения электроэнергии для населения, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что в Черноморске депутат выводил людей на митинг для перекрытия дороги. И добавил, что ситуация доходит до абсурда, поскольку в населенном пункте выключают свет по графикам, а депутат от партии «Доверяй делам» решил просто пропиариться на этой теме.

«До маразма доходим, пиаримся на отключениях света. Вот как с такими мудаками общаться?» - заявил Кипер в ходе брифинга.

Кипер также отметил, что в таких городах как Херсон и Харьков ситуация со светом гораздо хуже, при этом там ежедневно «прилетает». А в Одесской области выводят людей на митинги непонятно для чего.