Бросил гранату в толпу в ночном клубе: сумчанин получил 10 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Приговором Заречного районного суда города Сумы уже во второй раз признан виновным 33-летний мужчина, бросивший гранату в толпу посетителей ночного клуба. Он приговорен к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, пишет УНН.
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"При публичном обвинении прокуроров Сумской областной прокуратуры 33-летний сумчанин, бросивший гранату в толпу посетителей ночного клуба, 31 октября 2023 года приговором суда первой инстанции уже во второй раз признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 10 годам лишения свободы", - отмечается в сообщении.
Детали
Речь идет о событиях, произошедших 10 июня 2018 года. Обвиняемый в ночное время отдыхал в развлекательном заведении, где у него возник спор с одним из посетителей. Разъяренный мужчина ушел из клуба, а уже через некоторое время вернулся. На голове у него была балаклава, а в руке нож. Он вошел в холл заведения в 05:48, сорвал чеку с осколочной гранаты РГД-5 и бросил в толпу.
Когда охранник заведения попытался остановить его, нападавший ударил его ножом. Несмотря на полученные ранения, охранник побежал за нападавшим и уже в соседнем дворе вместе с полицейскими задержал мужчину.
В общей сложности пострадали 8 человек в возрасте от 18 до 34 лет, они получили легкие, средней тяжести и тяжелые телесные повреждения.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 125 УК Украины.
Отмечается, что приговором Заречного районного суда города Сумы 21 ноября 2019 года обвиняемый уже был приговорен к 10 годам лишения свободы, однако 12 марта 2020 года Харьковский апелляционный суд отменил это решение и назначил новое рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции.
Все это время обвиняемый находится под стражей.
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