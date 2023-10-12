На Одещині чоловік кинув гранату в дім односельця

Деталі

Поліція встановила, що 47-річний місцевий житель розпивав алкоголь разом з 25-річною донькою та її на рік молодшим цивільним чоловіком. Під час цього він дізнався, що дівчина тримає старі образи на свого колишнього хлопця, і вирішив помститися йому найжорстокішим чином – позбавивши життя. Чоловік кинув її у вікно будинку молодика ручну осколкову гранату Ф-1.

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«Зловмисник взяв ручну осколкову гранату Ф-1, поїхав додому до молодика і кинув її у вікно будинку, висмикнувши чеку. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки хлопця вдома не було, а його мати, з якою він проживає, знаходилася в іншій кімнаті. Пошкоджень зазнало лише житлове приміщення», - йдеться у повідомленні ГУНП Одещини.

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На місці подій слідчими була вилучили фрагменти розірваної гранати. Повідомляється, що підозрюваний правопорушник був затриманий поліцією за місцем мешкання – там виявили ще одну гранату РГД-5, а також речовину, схожу на канабіс і пристрій для вживання наркотиків.

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