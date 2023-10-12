В Одесской области мужчина бросил гранату в дом односельчанина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Раздельнянском районе Одесской области задержали 47-летнего жителя, которого подозревают в покушении на убийство – мужчина бросил в окно односельчанина гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает УНН.
Детали
Полиция установила, что 47-летний местный житель распивал алкоголь вместе с 25-летней дочерью и ее на год младшим гражданским мужем. Во время этого он узнал, что девушка держит старые обиды на своего бывшего парня, и решил отомстить ему самым жестоким образом – лишив жизни. Мужчина бросил в окно дома молодого человека ручную осколочную гранату Ф-1.
Цитата
«Злоумышленник взял ручную осколочную гранату Ф-1, поехал домой к молодому человеку и бросил ее в окно дома, выдернув чеку. В результате взрыва никто не пострадал, поскольку парня дома не было, а его мать, с которой он проживает, находилась в другой комнате. Повреждения получило только жилое помещение», - говорится в сообщении ГУНП Одесской области.
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На месте событий следователями была изъяли фрагменты разорванной гранаты. Сообщается, что подозреваемый правонарушитель был задержан полицией по месту жительства – там обнаружили еще одну гранату РГД-5, а также вещество, похожее на каннабис, и устройство для употребления наркотиков.
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