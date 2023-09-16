Записав відео із погрозою вбивством 17-річній дівчині: на Київщині затримали чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Київщині чоловік погрожував гранатою 17-річній доньці коханої. Як повідомили у поліції Київської області, зловмисника затримали, передає УНН.
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До правоохоронців звернулась 17-річна дівчина та повідомила, що отримала відео з погрозою вбивством від хлопця своєї матері. На записі чоловік демонстрував гранату.
Поліцейські провели обшук у помешканні 29-річного жителя Макарова та виявили бойову гранату “Ф-1” із запалом до неї. Чоловік пояснив, що знайшов боєприпас поблизу селища після деокупації, розібрав і приніс додому.
Також правоохоронці встановили, що стосунки з цим чоловіком не схвалює родина жінки. Через неприязнь і стався конфлікт.