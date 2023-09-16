Записал видео с угрозой убийством 17-летней девушке: в Киевской области задержали мужчину

Детали

К правоохранителям обратилась 17-летняя девушка и сообщила, что получила видео с угрозой убийством от парня своей матери. На записи мужчина демонстрировал гранату.

Полицейские провели обыск в доме 29-летнего жителя Макарова и обнаружили боевую гранату “Ф-1” с запалом к ней. Мужчина пояснил, что нашел боеприпас вблизи поселка после деоккупации, разобрал и принес домой.

Также правоохранители установили, что отношения с этим мужчиной не одобряет семья женщины. Из-за неприязни и произошел конфликт.