Записал видео с угрозой убийством 17-летней девушке: в Киевской области задержали мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На Киевщине мужчина угрожал гранатой 17-летней дочери любимой. Как сообщили в полиции Киевской области, злоумышленника задержали, передает УНН.
Детали
К правоохранителям обратилась 17-летняя девушка и сообщила, что получила видео с угрозой убийством от парня своей матери. На записи мужчина демонстрировал гранату.
Полицейские провели обыск в доме 29-летнего жителя Макарова и обнаружили боевую гранату “Ф-1” с запалом к ней. Мужчина пояснил, что нашел боеприпас вблизи поселка после деоккупации, разобрал и принес домой.
Также правоохранители установили, что отношения с этим мужчиной не одобряет семья женщины. Из-за неприязни и произошел конфликт.