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У Кропивницькому нетверезий чоловік на АЗС погрожував підірвати гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У центрі Кропивницького на АЗС чоловік напідпитку погрожував людям підірвати гранату. Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський, пише УНН.

Деталі

Громадяни викликали поліцію через нетверезого чоловіка. Однак, коли він побачив патрульних, то сів у авто та почав тікати.

За словами голови Нацполіції, патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух.

Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї — завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий.

Пізніше стало відомо, що погрожував чоловік «лише на словах», зазначив Вигівський.

Також додав, що затримання стало яскравим прикладом того, чому поліцейські повинні мати при собі та без остраху доцільно використовувати табельну вогнепальну зброю.

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