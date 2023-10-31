Кинув гранату в натовп у нічному клубі: сумчанин отримав 10 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вироком Зарічного районного суду міста Суми вже вдруге визнано винним 33-річного чоловіка, який кинув гранату в натовп відвідувачів нічного клубу. Його засуджено до 10 років тюрми. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, пише УНН.
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"За публічного обвинувачення прокурорів Сумської обласної прокуратури 33-річного сумчанина, який кинув гранату в натовп відвідувачів нічного клубу, 31 жовтня 2023 року вироком суду першої інстанції вже вдруге визнано винним у інкримінованих злочинах та засуджено до 10 років позбавлення волі", - зазначається у повідомленні.
Деталі
Йдеться про події, що відбулись 10 червня 2018 року. Обвинувачений у нічний час відпочивав у розважальному закладі, де в нього виникла суперечка з одним із відвідувачів. Розлючений чоловік пішов з клубу, а вже через деякий час повернувся. На голові у нього була балаклава, а в руці ніж. Він увійшов у хол закладу о 05:48, зірвав чеку з осколкової гранати РГД-5 та кинув у натовп.
Коли охоронець закладу намагався його зупинити, нападник ударив його ножем. Попри отримані поранення, охоронець побіг за нападником і вже в сусідньому дворі разом із поліцейськими затримав чоловіка.
Загалом постраждало 8 осіб віком від 18 до 34 років, вони отримали легкі, середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 125 КК України.
Зазначається, що вироком Зарічного районного суду міста Суми 21 листопада 2019 року обвинуваченого вже було засуджено до 10 років позбавлення волі, однак 12 березня 2020 року Харківський апеляційний суд скасував це рішення та призначив новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції.
Увесь це час обвинувачений перебуває під вартою.
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