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Кинотеатр в селе: МХП анонсировал Национальный тур "Кино под открытым небом"

Киев • УНН

 • 36240 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Национальный тур "Кино под открытым небом" охватит около 500 населенных пунктов, а участие в нем примут метры украинского кино Ирма Витовская, Богдан Бенюк и Ахтем Сеитаблаев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МХП.

Кинотеатр в селе: МХП анонсировал Национальный тур "Кино под открытым небом"

Цитата:

"Уже совсем скоро начало Национального тура! 9 областей Украины, покрытие около 500 населенных пунктов, и возможность бесплатно посмотреть современное украинское кино для более 500 000 человек! Киномобиль уже готов в дорогу", - сообщили в пресс-службе МХП.

Детали

По словам актеров, украинское кино знают во всем мире и есть очень много фильмов, которые заслуживают внимания жителей нашей страны.

"Вообще поехать показывать кино в маленькие поселки, городки, это очень правильная и благородная идея. Сейчас появилась такая возможность благодаря фонду "МХП-Громаді", - прокомментировала Ирма Витовская.

Укринцям покажут достижения украинского кинематографа.

"Это уже будущие поколения скажут, что мы такой значимый проект поднимали, мы об этом еще не можем говорить, мы говорим о том, что это качественная хорошая штука для того, чтобы дух поднять и показать культурные достижения кинематографа украинского. Кино едет к людям, для того, чтобы они друг друга узнали", - отметил Богдан Бенюк.

Справка

Национальный Тур "КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ" реализуется Благотворительным фондом "МХП-Громаді" совместно с Ассоциацией "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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