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Кінотеатр у селі: МХП анонсував Національний тур "Кіно просто неба"

Київ • УНН

 • 36241 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Національний тур "Кіно просто неба" осягне близько 500 населених пунктів, а участь у ньому візьмуть метри українського кіно Ірма Вітовська, Богдан Бенюк та Ахтем Сеїтаблаєв, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МХП.

Кінотеатр у селі: МХП анонсував Національний тур "Кіно просто неба"

Цитата:

"Вже зовсім скоро початок Національного туру! 9 областей України, покриття близько 500 населених пунктів, і можливість безкоштовно подивитись сучасне українське кіно для більше ніж 500 000 людей! Кіномобіль вже готовий в дорогу", - повідомили в пресслужбі МХП.

Деталі

За словами акторів, українське кіно знають в усьому світі і є дуже багато фільмів, які заслуговують на увагу жителів нашої країни.

"Взагалі поїхати показувати кіно у маленькі селища, містечка, це дуже правильна і шляхетна ідея. Зараз з’явилася така можливість завдяки фонду "МХП-Громаді", - прокоментувала Ірма Вітовська.

Укрїнцям покажуть здобутки українського кінематографу.

"Це вже майбутні покоління скажуть, що ми такий значущий проєкт підіймали, ми про це ще не можемо говорити, ми говоримо про те, що це якісна хороша штука для того, аби дух підняти й показати культурні здобутки кінематографу українського. Кіно їде до людей, для того, щоб вони одне одного пізнали", - зауважив Богдан Бенюк.

Довідка

Національний Тур "КІНО ПРОСТО НЕБА" реалізується Благодійним фондом "МХП-Громаді" у партнерстві з Асоціацією "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" та за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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