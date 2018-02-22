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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60727 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73499 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76372 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106603 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Кинотеатр в РФ оштрафовали за показ "Смерти Сталина"

Кинотеатр в РФ оштрафовали за показ "Смерти Сталина"

Киев  •  УНН

 • 7906 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Мировой судебный участок 208 на 100 тысяч рублей (почти 48 тысяч гривен) оштрафовал московский кинотеатр "Пионер", который показал фильм "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения в РФ. Об этом со ссылкой на информацию из суда сообщает РИА Новости, передает УНН.

"Судья постановил признать ООО "Чентромобиле-Пионер" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - сказали в суде.

В кинотеатре "Пионер" сообщили, что планируют обжаловать решение.

"Мы будем подавать апелляцию", - сообщили представители кинотеатра.

Также указано, что мировой суд оштрафовал "Пионер" на 80 тысяч рублей за показ без прокатного удостоверения картины "Диван Сталина". Кинотеатр также намерен обжаловать это решение.

Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", картина должна была выйти 25 января. После этого из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме "Пионера", в котором состоялось несколько сеансов. Все билеты на них были проданы.

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