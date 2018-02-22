Кинотеатр в РФ оштрафовали за показ "Смерти Сталина"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Мировой судебный участок 208 на 100 тысяч рублей (почти 48 тысяч гривен) оштрафовал московский кинотеатр "Пионер", который показал фильм "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения в РФ. Об этом со ссылкой на информацию из суда сообщает РИА Новости, передает УНН.
"Судья постановил признать ООО "Чентромобиле-Пионер" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - сказали в суде.
В кинотеатре "Пионер" сообщили, что планируют обжаловать решение.
"Мы будем подавать апелляцию", - сообщили представители кинотеатра.
Также указано, что мировой суд оштрафовал "Пионер" на 80 тысяч рублей за показ без прокатного удостоверения картины "Диван Сталина". Кинотеатр также намерен обжаловать это решение.
Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", картина должна была выйти 25 января. После этого из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме "Пионера", в котором состоялось несколько сеансов. Все билеты на них были проданы.