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Кінотеатр у РФ оштрафували за показ "Смерті Сталіна"

Кінотеатр у РФ оштрафували за показ "Смерті Сталіна"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Мирова судова дільниця 208 на 100 тисяч рублів (майже 48 тисяч гривень) оштрафувала московський кінотеатр "Піонер", який показав фільм "Смерть Сталіна" без прокатного посвідчення в РФ. Про це з посиланням на інформацію з суду повідомляє РИА Новости, передає УНН.

"Суддя постановив визнати ТОВ "Чентромобіле-Піонер" винним в скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 14.58 КоАП РФ (здійснення прокату фільму або показу фільму без прокатного посвідчення на фільм), і призначити покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 100 тисяч рублів", - сказали в суді.

У кінотеатрі "Піонер" повідомили, що планують оскаржити рішення.

"Ми будемо подавати апеляцію", - повідомили представники кінотеатру.

Також зазначено, що мировий суд оштрафував "Піонер" на 80 тисяч рублів за показ без прокатного посвідчення стрічки "Диван Сталіна". Кінотеатр також має намір оскаржити це рішення.

Мінкультури РФ відкликало раніше видане прокатне посвідчення на фільм "Смерть Сталіна", кінострічка повинна була вийти 25 січня. Після цього з розкладу стрічку прибрали всі кінотеатри, крім "Піонера", в якому відбулося кілька сеансів. Всі квитки на них були продані.

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