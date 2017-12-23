Кинопортал IMDb назвал 10 самых популярных актеров 2017
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кинопортал IMDb назвал актеров, которых чаще всего искали на сайте в 2017 году. Об этом говорится на сайте IMDb, передает УНН.
Как сообщает кинопортла, чаще всего искали таких актеров:
Галь Гадот ("Чудо-женщина")
Том Харди ("Дюнкерк", "Табу")
Эмилия Кларк ("Игра престолов")
Александра Даддарио ("Спасатели Малибу")
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Билл Скарсгорд ("Оно")
Ум Клементьефф ("Стражи Галактики 2");
Ана Де Армас ("Бегущий по лезвию 2049")
Дэн Стивенс ("Красавица и чудовище", "Аббатство Даунтон")
София Бутелла ("Мумия")
Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин, почему").
Напомним, Google назвал 50 самых популярных фильмов 2017 года.