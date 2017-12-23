Кінопортал IMDb назвав 10 найпопулярніших акторів 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кінопортал IMDb назвав акторів, яких найчастіше шукали на сайті в 2017 році. Про це йдеться на сайті IMDb, передає УНН.
Як повідомляє кінопортла, найчастіше шукали таких акторів:
Галь Гадот ("Диво-жінка");
Том Харді ("Дюнкерк", "Табу");
Емілія Кларк ("Гра престолів");
Александра Даддаріо ("Рятувальники Малібу");
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Білл Скарсгорд ("Воно");
Пом Клемєнтьєфф ("Вартові Галактики 2");
Ана Де Армас ("той, що Біжить по лезу 2049");
Ден Стівенс ("Красуня і чудовисько", "Абатство Даунтон");
Софія Бутелла ("Мумія");
Кетрін Ленгфорд ("13 причин, чому").
Нагадаємо, Google назвав 50 найпопулярніших фільмів 2017 року.