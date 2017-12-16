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Forbes назвав найприбутковішого актора 2017 року

Forbes назвав найприбутковішого актора 2017 року

Київ • УНН

 • 25771 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Видання Forbes склало список найприбутковіших акторів 2017 року. Лідером рейтингу став Джеремі Реннер, передає УНН посилаючись на сайт видання.

Повідомляється, що за фільми за його участі повернули в середньому 93,80 дол. за кожен долар, який йому виплатили. Це зробило його найкращим цьогорічним актором.

"Завдяки ролям у великих франшизах, до яких входять фільми про "Капітана Америку" та "Місія неможлива", Реннер зарекомендував себе як надійний актор, що пропонує великі результати", - зазначають у повідомленні.

Друге місце в списку прибуткових акторів займає британка Емма Уотсон, виконавиця ролі Герміони з фільмів про Гаррі Поттера. Її ім'я в титрах приносить кінокомпаніям по 70 доларів за кожен долар її гонорару.

До першої трійки потрапила ще одна зірка "Месників" - Скарлетт Йоханссон. Кожен долар, виплачений їй, приносить виробникам фільмів 66,5 дол.

Нагадаємо, Forbes назвав найбагатшого блогера в світі, а також Forbes назвав найбільш високооплачуваного музиканта світу

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