Forbes назвал самого прибыльного актера 2017 года

Сообщается, что за фильмы с его участием вернули в среднем 93,80 долл. за каждый доллар, который ему выплатили. Это сделало его лучшим актером этого года.

"Благодаря ролям в больших франшизах, включающие фильмы про "Капитана Америку" и "Миссия невыполнима", Реннер зарекомендовал себя как надежный актер, предлагающий большие результаты", - отмечается в сообщении.

Второе место в списке прибыльных актеров занимает британка Эмма Уотсон, исполнительница роли Гермионы из фильмов о Гарри Поттере. Ее имя в титрах приносит кинокомпаниям по 70 долларов за каждый доллар ее гонорара.

В первую тройку попала еще одна звезда "Мстителей" - Скарлетт Йоханссон. Каждый доллар, выплаченный ей, приносит производителям фильмов 66,5 долл.

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