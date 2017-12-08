Forbes назвав найбогатшого блогера в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Найбагатшим відеоблогером світу в 2017 році став Даніель Міддлтон, який веде ігровий канал DanTDM. Про це повідомляє Forbes, передає УНН.
Повідомляють, що Міддлтон за рік заробив 16,5 млн доларів. Його канал має 17 млн передплатників на YouTube. За даними видання, це найвищий результат за останні два роки.
На другому місці - Еван Фонг (канал VanossGaming), який заробив 15,5 млн доларів.
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Завершує трійку лідерів комедійна група Dude Perfect, чий річний дохід склав 14 млн дол.
У десятку кращих також увійшли шестирічний хлопчик Ryan ToysReview (11 млн дол.) І стендап-комік Ліллі Сінгх (10,5 млн дол.).