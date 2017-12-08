Forbes назвал самого богатого блогера в мире

Сообщают, что Миддлтон за год заработал 16,5 млн долларов. Его канал имеет 17 млн подписчиков на YouTube. По данным издания, это самый высокий результат за последние два года.

На втором месте - Эван Фонг (канал VanossGaming), заработавший 15,5 млн долларов.

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Завершает тройку лидеров комедийная группа Dude Perfect, чей годовой доход составил 14 млн долл.

В десятку лучших также вошли шестилетний мальчик Ryan ToysReview (11 млн долл.) и стэндап-комик Лилли Сингх (10,5 млн долл.).