Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 67083 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 43921 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 106040 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107544 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125140 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105235 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107218 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113046 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117347 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123155 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Киев  •  УНН

 • 20528 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Американский рэпер Шон Комбс более известный, как Diddy признан самым высокооплачиваемым музыкантом по версии журнала Forbes. Заработок хип-хоп-исполнителя за год составил 130 млн долларов. Соответствующий рейтинг опубликовал Forbes, передает УНН.

На втором месте оказалась певица Бейонсе с доходом 105 млн долларов. Третья строчка досталась канадскому рэперу Дрейку. Он заработал 94 миллиона долларов.

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В первую десятку также вошли канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd (92 млн долл.), ранее стал самой высокооплачиваемой молодой знаменитостью. За ним следуют британская поп-рок-группа Coldplay (88 млн долл), рокеры Guns N 'Roses (84 млн долл), певец Джастин Бибер (83,5 млн долл), музыкант Брюс Спрингстин (75 млн долл) и исполнительница Адель ( 69 млн долл).

Завершает рейтинг группа Metallica, которая заработала за год 66,5 млн долл.

Напомним, журнал Time назвал "человеком года" движение #MeToo , люди, которые присоединились, к движению рассказали о сексуальных домогательствах в соцсетях с помощью объединяющего хэштега #MeToo.

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