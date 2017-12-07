Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Американский рэпер Шон Комбс более известный, как Diddy признан самым высокооплачиваемым музыкантом по версии журнала Forbes. Заработок хип-хоп-исполнителя за год составил 130 млн долларов. Соответствующий рейтинг опубликовал Forbes, передает УНН.
На втором месте оказалась певица Бейонсе с доходом 105 млн долларов. Третья строчка досталась канадскому рэперу Дрейку. Он заработал 94 миллиона долларов.
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В первую десятку также вошли канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd (92 млн долл.), ранее стал самой высокооплачиваемой молодой знаменитостью. За ним следуют британская поп-рок-группа Coldplay (88 млн долл), рокеры Guns N 'Roses (84 млн долл), певец Джастин Бибер (83,5 млн долл), музыкант Брюс Спрингстин (75 млн долл) и исполнительница Адель ( 69 млн долл).
Завершает рейтинг группа Metallica, которая заработала за год 66,5 млн долл.
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