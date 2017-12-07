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Forbes назвав найбільш високооплачуваного музиканта світу

Forbes назвав найбільш високооплачуваного музиканта світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Американський репер Шон Комбс більш відомий, як Diddy визнаний найбільш високооплачуваним музикантом за версією журналу Forbes. Заробіток хіп-хоп-виконавця за рік склав 130 млн доларів. Відповідний рейтинг опублікував Forbes, передає УНН.

На другому місці опинилася співачка Бейонсе з доходом 105 млн доларів. Третя сходинка дісталася канадському реперу Дрейку. Він заробив 94 мільйони доларів.

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У першу десятку також увійшли канадський співак ефіопського походження The Weeknd (92 млн дол.), який раніше став найбільш високооплачуваною молодою знаменитістю. За ним слідують британська поп-рок-група Coldplay (88 млн дол), рокери Guns N' Roses (84 млн дол), співак Джастін Бібер (83,5 млн дол), музикант Брюс Спрінгстін (75 млн дол) і виконавиця Адель (69 млн дол).

Завершує рейтинг група Metallica, яка заробила за рік 66,5 млн дол.

Нагадаємо, журнал Time назвав “людиною року” рух #MeToo, люди, які приєдналися, до руху розповіли про сексуальні домагання в соцмережах за допомогою об'єднуючого хештега #MeToo.

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