Бейонсе очолила рейтинг найбільш високооплачуваних співачок в 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Американська співачка Бейонсе Ноулз очолила рейтинг найбільщ високооплачуваних співачок 2017 року за версією видання Forbes з статками 105 млн доларів, передає УНН.
На другому місці опинилася Адель, яка заробила 69 млн доларів. Трійку лідерів замкнула Тейлор Свіфт з 44 млн доларів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Емма Стоун очолила рейтинг найбільш високооплачуваних акторок
У топ-10 виявилися Селін Діон, Дженніфер Лопез, Ріанна, Брітні Спірс, Доллі Партон, Барбара Стрейзанд і Кетті Перрі.
Нагадаємо, журнал Forbes склав рейтинг найвпливовіших жінок світу у 2017 році, який очолила канцлер Німеччини Ангела Меркель.