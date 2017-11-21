Бейонсе очолила рейтинг найбільш високооплачуваних співачок в 2017 році

На другому місці опинилася Адель, яка заробила 69 млн доларів. Трійку лідерів замкнула Тейлор Свіфт з 44 млн доларів.

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У топ-10 виявилися Селін Діон, Дженніфер Лопез, Ріанна, Брітні Спірс, Доллі Партон, Барбара Стрейзанд і Кетті Перрі.

Нагадаємо, журнал Forbes склав рейтинг найвпливовіших жінок світу у 2017 році, який очолила канцлер Німеччини Ангела Меркель.