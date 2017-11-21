Бейонсе возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Американская певица Бейонсе Ноулз возглавила рейтинг наиболее высокооплачиваемых певиц 2017 по версии издания Forbes с состоянием 105 млн долларов, передает УНН.
На втором месте оказалась Адель, заработавшая 69 млн долларов. Тройку лидеров замкнула Тейлор Свифт с 44 млн долларов.
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В топ-10 оказались Селин Дион, Дженнифер Лопес, Рианна, Бритни Спирс, Долли Партон, Барбара Стрейзанд и Кэтти Перри.
Напомним, журнал Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин мира в 2017 году, который возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.