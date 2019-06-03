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Кинофестиваль "Молодость" объявил победителей

Кинофестиваль "Молодость" объявил победителей

Киев  •  УНН

 • 16317 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В субботу, 1 июня, в Киеве были объявлены победители 48-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость", передает УНН.

Кинофестиваль имел свою изюминку, говорит директор КМКФ "Молодость" Андрей Халпахчи.

"Значительно вырос уровень украинского кино. И это очень приятно, потому что раньше нам было иногда даже стыдно ставить украинские фильмы в главную программу, потому что они проигрывали иностранным фильмам. Сегодня, к счастью, такого нет. Не все являются победителями, но конкурентная способность украинского кино безусловно сегодня существует", - комментирует он.

Жюри кинофестиваля посмотрело около 3,5 тыс. фильмов. Гран-при КМКФ получила кинолента "Дикий" французского режиссера Камия Видаль-Наке. В фильме рассказывается о мужской проституции, к которой вынужден прибегнуть главный герой, чтобы найти любовь и свободу, к которой он стремится.

"Этот фильм - это не история из реальной жизни, а только приглашение взглянуть на жизнь парня, у которого нет ничего за плечами, кроме вытянутой руки, которую он предлагает взять зрителю", - комментирует исполнитель главной роли в ленте Феликс Марита.

Победитель, кроме "Скифского оленя", получил денежный приз в размере 10 тыс. долл. от официального партнера фестиваля и спонсора Гран-при - лотереи "Лото-Забава" от оператора государственных лотерей "М.С.Л."

"Очень важно иметь надежных партнеров. Мы должны понимать, что во всем мире лотерейные компании являются донорами кинематографа. В рамках кинофестиваля мы увидели много фильмов - новозеландских, британских, содержащие логотип лотереи той или иной страны. Потому что за границей вместо налога лотерея финансирует кинематограф.

И я счастлив, что мы работаем с "М.С.Л." уже около 20 лет, и каждый год получаем эту надежную помощь", - отмечает Халпахчи.

Для "М.С.Л." поддержка отечественного кинематографа и различных социальных проектов - философия бизнеса.

"Мы поддерживаем так долго Гран-при для того, чтобы страна наша - Украина - присматривалась, что происходит с кино. Поскольку в разные годы были разные периоды развития. Очень важно, чтобы на этом этапе другие компании присоединились к поддержке развития киноискусства. Это естественно для лотерейных операторов многих стран", - говорит вице-президент компании" М.С.Л. "Евгений Власенко.

"М.С.Л." следует европейской практике развития киноискусства в Украине, но имеет свою изюминку. За рубежом все без исключения лотерейные операторы отчисляют средства на развитие киноискусства. Это - одно из условий для получения лицензии. А "М.С.Л." поддерживает украинское кино добровольно.

"Это наша очень важная социальная позиция. Нас никто не заставляет. Мы считаем, что это очень важно.

Мы благодаря тому, что поддерживаем Гран-при кинофестиваля, популяризируем идею, что лотереи и социальные программы - это очень сочетаемые вещи, очень важные объекты жизни нашей страны", - добавляет Власенко.

Кстати, играть в лотереи любит актер Морито. В комментарии журналистам он уточнил, что, время от времени, покупает билеты, потому что так делал дедушка.

"Я не знаю, как у вас в Украине, но я покупаю время от времени мгновенные лотереи - это напоминает мне о дедушке. Он всегда это делал и предлагал мне", - говорит Марита.

Следующий КМКФ "Молодость" должен состояться через год. В "М.С.Л." планируют расширить поддержку кинофестиваля.

"Все будет зависеть от того, насколько, в том числе и государство, построит для лотерейных операторов условия для повышения результатов нашей работы", - резюмировал вице-президент компании "М.С.Л.".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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