Кінофестиваль “Молодість” оголосив переможців

ukru
16:18 • 17125 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 42553 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 45566 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 38657 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 81441 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 146464 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165589 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153483 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 233933 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159280 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.4 м/с
39 %
756 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 52538 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 32163 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 52100 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 51030 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 37209 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 151517 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 233933 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 199654 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 184973 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 152057 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 19239 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 20120 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 32163 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 24594 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 52538 перегляди
Актуальне
Кінофестиваль “Молодість” оголосив переможців

Кінофестиваль “Молодість” оголосив переможців

Київ • УНН

 • 16321 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. У суботу, 1 червня, у Києві були оголошені переможці 48-го Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”, передає УНН.

Цьогорічний кінофестиваль мав свою родзинку, каже директор КМКФ “Молодість” Андрій Халпахчі.

"Значно зріс рівень українського кіно. І це дуже приємно, бо раніше нам було іноді навіть соромно ставити українські фільми у головну програму, бо вони програвали іноземним фільмам. Сьогодні, на щастя, такого немає. Не всі є переможцями, але конкурентна спроможність українського кіно безумовно сьогодні існує", - коментує він.

Журі кінофестивалю переглянуло близько 3,5 тис. фільмів. Гран-прі КМКФ отримала кінострічка "Дикий" французького режисера Камія Відаль-Наке. У фільмі розповідається про чоловічу проституцію, до якої змушений вдатись головний герой, аби знайти любов і свободу, якої він прагне.

"Цей фільм - це не історія з реального життя, а лише запрошення поглянути на життя хлопця, у якого немає нічого за плечима, окрім витягнутої руки, яку він пропонує взяти глядачеві", - коментує виконавець головної ролі у стрічці Фелікс Маріто.

Переможець, окрім “Скіфського оленя”, отримав грошовий приз у розмірі 10 тис. дол. від офіційного партнера фестивалю та спонсора Гран-прі – лотереї “Лото-Забава” від оператора державних лотерей “М.С.Л.”

"Дуже важливо мати надійних партнерів. Ми повинні розуміти, що в усьому світі лотерейні компанії є донорами кінематографу. У рамках кінофестивалю ми побачили багато фільмів - новозеландських, британських, які містять логотип лотереї тієї чи іншої країни. Бо за кордоном замість податку лотерея фінансує кінематограф.

І я щасливий, що ми працюємо з "М.С.Л." вже близько 20 років, і кожного року відчуваємо цю надійну допомогу", - зазначає Халпахчі.

Для "М.С.Л." підтримка вітчизняного кінематографу та різних соціальних проектів – філософія бізнесу.

"Ми підтримуємо так довго Гран-прі для того, щоб країна наша - Україна - придивлялася, що відбувається із кіно. Бо у різні роки були різні періоди розвитку. Дуже важливо, щоб на цьому етапі інші компанії долучилися до підтримки розвитку кіномистецтва. Це природно для лотерейних операторів багатьох країн", - каже віце-президент компанії “М.С.Л.” Євген Власенко.

“М.С.Л.” наслідує європейську практику розвитку кіномистецтва в Україні, але має свою родзинку. За кордоном усі без виключення лотерейні оператори відраховують кошти на розвиток кіномистецтва. Це - одна з умов для отримання ліцензії. Натомість "М.С.Л." підтримує українське кіно добровільно.

"Це наша дуже важлива соціальна позиція. Нас ніхто не примушує. Ми вважаємо, що це дуже важливо.

Ми завдяки тому, що підтримуємо Гран-прі кінофестивалю, популяризуємо ідею, що лотереї і соціальні програми - це дуже поєднувані речі, дуже важливі соціальні об'єкти життя нашої країни", - додає Власенко.

До речі, грати у лотереї полюбляє актор Моріто. У коментарі журналістам він уточнив, що, час від часу, купує білети, бо так робив його дідусь.

“Я не знаю, як у вас в Україні, але я купую час від часу миттєві лотереї — це нагадує мені про дідуся. Він завжди це робив і пропонував мені”, - каже Маріто.

Наступний КМКФ "Молодість" має відбутися через рік. У "М.С.Л." планують розширити підтримку кінофестивалю.

"Все буде залежати від того, наскільки, в тому числі і держава, відбудує для лотерейних операторів умови для підвищення результатів нашої роботи", - резюмував віце-президент компанії “М.С.Л.”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКультура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,140.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38