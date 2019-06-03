Кінофестиваль “Молодість” оголосив переможців

Цьогорічний кінофестиваль мав свою родзинку, каже директор КМКФ “Молодість” Андрій Халпахчі.

"Значно зріс рівень українського кіно. І це дуже приємно, бо раніше нам було іноді навіть соромно ставити українські фільми у головну програму, бо вони програвали іноземним фільмам. Сьогодні, на щастя, такого немає. Не всі є переможцями, але конкурентна спроможність українського кіно безумовно сьогодні існує", - коментує він.

Журі кінофестивалю переглянуло близько 3,5 тис. фільмів. Гран-прі КМКФ отримала кінострічка "Дикий" французького режисера Камія Відаль-Наке. У фільмі розповідається про чоловічу проституцію, до якої змушений вдатись головний герой, аби знайти любов і свободу, якої він прагне.

"Цей фільм - це не історія з реального життя, а лише запрошення поглянути на життя хлопця, у якого немає нічого за плечима, окрім витягнутої руки, яку він пропонує взяти глядачеві", - коментує виконавець головної ролі у стрічці Фелікс Маріто.

Переможець, окрім “Скіфського оленя”, отримав грошовий приз у розмірі 10 тис. дол. від офіційного партнера фестивалю та спонсора Гран-прі – лотереї “Лото-Забава” від оператора державних лотерей “М.С.Л.”

"Дуже важливо мати надійних партнерів. Ми повинні розуміти, що в усьому світі лотерейні компанії є донорами кінематографу. У рамках кінофестивалю ми побачили багато фільмів - новозеландських, британських, які містять логотип лотереї тієї чи іншої країни. Бо за кордоном замість податку лотерея фінансує кінематограф.

І я щасливий, що ми працюємо з "М.С.Л." вже близько 20 років, і кожного року відчуваємо цю надійну допомогу", - зазначає Халпахчі.

Для "М.С.Л." підтримка вітчизняного кінематографу та різних соціальних проектів – філософія бізнесу.

"Ми підтримуємо так довго Гран-прі для того, щоб країна наша - Україна - придивлялася, що відбувається із кіно. Бо у різні роки були різні періоди розвитку. Дуже важливо, щоб на цьому етапі інші компанії долучилися до підтримки розвитку кіномистецтва. Це природно для лотерейних операторів багатьох країн", - каже віце-президент компанії “М.С.Л.” Євген Власенко.

“М.С.Л.” наслідує європейську практику розвитку кіномистецтва в Україні, але має свою родзинку. За кордоном усі без виключення лотерейні оператори відраховують кошти на розвиток кіномистецтва. Це - одна з умов для отримання ліцензії. Натомість "М.С.Л." підтримує українське кіно добровільно.

"Це наша дуже важлива соціальна позиція. Нас ніхто не примушує. Ми вважаємо, що це дуже важливо.

Ми завдяки тому, що підтримуємо Гран-прі кінофестивалю, популяризуємо ідею, що лотереї і соціальні програми - це дуже поєднувані речі, дуже важливі соціальні об'єкти життя нашої країни", - додає Власенко.

До речі, грати у лотереї полюбляє актор Моріто. У коментарі журналістам він уточнив, що, час від часу, купує білети, бо так робив його дідусь.

“Я не знаю, як у вас в Україні, але я купую час від часу миттєві лотереї — це нагадує мені про дідуся. Він завжди це робив і пропонував мені”, - каже Маріто.

Наступний КМКФ "Молодість" має відбутися через рік. У "М.С.Л." планують розширити підтримку кінофестивалю.

"Все буде залежати від того, наскільки, в тому числі і держава, відбудує для лотерейних операторів умови для підвищення результатів нашої роботи", - резюмував віце-президент компанії “М.С.Л.”.