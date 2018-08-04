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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 16236 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 77826 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118993 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126874 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166249 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152322 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140290 просмотра

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Кино, которое стоит посмотреть: премьера фильма "Черкассы" состоится 24 августа

Кино, которое стоит посмотреть: премьера фильма "Черкассы" состоится 24 августа

Киев  •  УНН

 • 15487 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Премьера военной драмы "Черкассы" состоится 24 августа, передает УНН.

"Фильм "Черкассы" - это правдивая история настоящих украинских воинов-патриотов ВМС Украины, которые в течение трех недель мужественно держали оборону морского тральщика во время аннексии Крыма. Это - важное кино, которое стоит увидеть", - написал в Twitter Президент Украины Петр Порошенко.

Премьера состоится уже 24 августа.

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Отметим, по сюжету ленты, двое ребят из украинского села - Миша и Лев - по разным причинам оказываются на военном корабле ВМС Украины "Черкассы", дислоцированного в порту крымского озера, во время событий на Майдане 2014-го года ... В то время, когда экипаж тральщика "Черкассы" проходит обучение, тогдашний президент Янукович бежит из Украины, а Крым захватывают "зеленые человечки". Начинается оккупация Крымского полуострова. Корабль возвращается на базу, но порт уже потерян. "Черкассы", вместе с другими кораблями украинского флота, заблокирован в озере Донузлав - путь к морю перекрыт затопленными судами. Украинские корабли сдаются друг за другом, только экипаж "Черкасс" сопротивляется и продолжает отважную, хотя и безнадежную, борьбу с врагом.

Фильм "Черкассы" - это правдивая история настоящих украинских воинов-патриотов ВМС Украины, которые в течение трех недель мужественно держали оборону морского тральщика во время аннексии Крыма. Это - важное кино, которое стоит увидеть. Премьера состоится уже 24 августа pic.twitter.com/fhl0jBejMx

- Петр Порошенко (@poroshenko) 4 августа 2018

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