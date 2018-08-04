Кіно, яке варто побачити: прем'єра фільму "Черкаси" відбудеться 24 серпня

“Фільм „Черкаси“ — це правдива історія справжніх українських воїнів-патріотів ВМС України, які протягом трьох тижнів мужньо тримали оборону морського тральщика під час анексії Криму. Це — важливе кіно, яке варто побачити”, — написав у Twitter Президент України Петро Порошенко.

Прем’єра відбудеться вже 24 серпня.

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Зазначимо, за сюжетом стрічки, двоє хлопців з українського села — Мишко та Лев — з різних причин опиняються на воєнному кораблі ВМС України “Черкаси”, дислокованому в порту кримського озера, під час подій на Майдані 2014-го року... У той час, коли екіпаж тральщика “Черкаси” проходить навчання, тодішній президент Янукович втікає з України, а Крим захоплюють “зелені чоловічки”. Починається окупація Кримського півострова. Корабель повертається на базу, але порт вже втрачений. “Черкаси”, разом з іншими кораблями українського флоту, заблокований в озері Донузлав — шлях до моря перекритий затопленими суднами. Українські кораблі здаються один за одним, лише екіпаж “Черкас” чинить опір і продовжує відважну, хоч і безнадійну, боротьбу з ворогом.

Фільм "Черкаси" – це правдива історія справжніх українських воїнів-патріотів ВМС України, які протягом трьох тижнів мужньо тримали оборону морського тральщика під час анексії Криму. Це - важливе кіно, яке варто побачити. Прем'єра відбудеться вже 24 серпня pic.twitter.com/fhl0jBejMx