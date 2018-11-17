Конец недели в Украине будет морозным, но без снега
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Выходные на большей части территории Украины завершатся морозной погодой, но без существенных осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"18 ноября в Украине - без осадков. На дорогах страны, кроме запада, - местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер - преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура ночью - 5-10° мороза, в южной части - 0-5° мороза; днем - от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и в Крыму - до 8° тепла.
Напомним, суббота на большинстве территории Украины - без осадков.
Как сообщал УНН, в Украинском гидрометеорологическом институте прогнозируют, что нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом.