Кінець тижня в Україні буде морозним, але без снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Вихідні на більшості території України завершаться морозною погодою, але без істотних опадів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 листопада в Україні - без істотних опадів. На дорогах країни, крім заходу, - місцями ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер - переважно північний, 5-10 м/с.
Температура вночі - 5-10° морозу, у південній частині - 0-5° морозу; вдень - від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму - до 8° тепла.
Нагадаємо, субота на більшості території України - без опадів.
Як повідомляв УНН, в Українському гідрометеорологічному інституті прогнозують, що нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.