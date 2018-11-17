Субота на більшості території України буде без опадів

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У суботу на більшості території України буде безсніжна, прохолодна погода, лише на сході та півдні вдень очікується невеликий мокрий сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"17 листопада вдень у Приазов'ї та Криму - невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем; на решті території - без опадів. На дорогах країни, крім заходу, - місцями ожеледиця", - зазначили синоптики.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині вранці окремі пориви - 15-20 м/с.

Температура вдень - від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті - до 8° тепла; на півдні країни протягом доби - від 3° тепла до 2° морозу, в Криму - 0-5° тепла.

Як повідомляв УНН, в Українському гідрометеорологічному інституті прогнозують, що нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.

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