Суббота на большей части Украины будет без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В субботу на большей части территории Украины будет бесснежная, прохладная погода, лишь на востоке и юге днем ожидается небольшой мокрый снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"17 ноября днем в Приазовье и Крыму - небольшой мокрый снег, местами с дождем, на остальной территории - без осадков. На дорогах страны, кроме запада, - местами гололедица", - отметили синоптики.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части утром отдельные порывы - 15-20 м/с.
Температура днем - от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье - до 8° тепла; на юге страны в течение суток - от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму - 0-5° тепла.
Как сообщал УНН, в Украинском гидрометеорологическом институте прогнозируют, что нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом.