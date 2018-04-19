Конец эпохи Кастро: Диаса-Канеля официально выдвинули на пост главы Кубы

Отмечается, что Диас-Канель — единственный претендент на эту должность. Официально имя нового главы государства, по данным кубинских СМИ, должно быть объявлено 19 апреля. Сейчас он является первым заместителем председателя Госсовета, членом Политбюро Коммунистической партии Кубы.

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57-летний Мигель Диас-Канель сменит действующего председателя Государственного совета Кубы (высшая должность в стране) Рауля Кастро, брата Фиделя Кастро. Согласно конституции, его полномочия закончились еще два месяца назад. Но он покинет свой пост только сейчас из-за “экстренных обстоятельств” в связи с последствиями урагана “Ирма” на острове в сентябре 2017 года.

Мигель Диас-Канель станет первой с 1959 года лицом во главе Кубы, которое не носит фамилии Кастро. В настоящее время кубинский политик является самым высокопоставленным государственным деятелем Кубы, который не участвовал в Кубинской революции.

Напомним, в рамках регулярного брифинга для журналистов начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт заявила, что США обеспокоены будущей передачей власти на Кубе, так как не считают ее демократической.