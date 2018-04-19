Кінець епохи Кастро: Діаса-Канеля офіційно висунули на посаду глави Куби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кубинський парламент офіційно висунув на посаду голови Державної ради республіки (найвища посада в країні) першого заступника голови Держради Мігеля Діаса-Канеля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що Діас-Канеля - єдиний претендент на цю посаду. Офіційно ім’я нового очільника держави, за даними кубинських ЗМІ, має бути оголошене 19 квітня. Наразі він є першим заступником голови Держради, членом політбюро Комуністичної партії Куби.
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57-річний Мігель Діас-Канель змінить чинного голову Державної ради Куби (найвища посада в країні) Рауля Кастро, брата Фіделя Кастро. Згідно із конституцією, його повноваження закінчились ще два місяці тому. Але він залишить свою посаду лише зараз через “екстрені обставини” у зв’язку з наслідками урагану “Ірма” на острові у вересні 2017 року.
Мігель Діас-Канель стане першою з 1959 року особою на чолі Куби, яка не носитиме прізвища Кастро. На даний час кубинський політик є найбільш високопоставленим державним діячем Куби, який не брав участі в Кубинської революції.
Нагадаємо, в рамках регулярного брифінгу для журналістів начальник прес-служби зовнішньополітичного відомства Гізер Нойєрт заявила, що США стурбовані майбутньою передачею влади на Кубі, тому що не вважають її демократичною.