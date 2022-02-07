Конец эпохи бедности: детектив НАБУ пересел на новую иномарку за миллион
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Владимир Уразовский приобрел новый кроссовер Citroen C5 Aircross стоимостью почти 1 млн гривен, гласит его декларация, передает УНН.
Детектив приобрел его 29 января, у фирмы "Види Элеганс".
Ежегодная зарплата Уразовского составляет почти такую же сумму, 1 122 474 грн, свидетельствует его декларация за 2020 год.
Конец эпохи бедности в НАБУ и САП
Заместитель директора НАБУ Анатолий Новак получил в январе 1 млн 227 тыс. грн заработной платы. Тем временем исполняющий обязанности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук купил 700 облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 708 тысяч гривен.
Улучшения имущественного положения сотрудников НАБУ и САП прямо противоположны результату работы антикоррупционеров.
В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше всех справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь.
Некоторые цифры о НАБУ
Директор НАБУ Артем Сытник находится в должности семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.
За время его каденции бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму около 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше, чем НАБУ украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, включая прокуратуру, полицию и СБУ.