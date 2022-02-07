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15 марта, 19:03 • 103131 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135196 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118956 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112812 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102386 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100243 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87894 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Конец эпохи бедности: детектив НАБУ пересел на новую иномарку за миллион

Конец эпохи бедности: детектив НАБУ пересел на новую иномарку за миллион

Киев • УНН

 • 24652 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Владимир Уразовский приобрел новый кроссовер Citroen C5 Aircross стоимостью почти 1 млн гривен, гласит его декларация, передает УНН.

Детектив приобрел его 29 января, у фирмы "Види Элеганс".

Ежегодная зарплата Уразовского составляет почти такую же сумму, 1 122 474 грн, свидетельствует его декларация за 2020 год.

Конец эпохи бедности в НАБУ и САП

Заместитель директора НАБУ Анатолий Новак получил в январе 1 млн 227 тыс. грн заработной платы. Тем временем исполняющий обязанности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук купил 700 облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 708 тысяч гривен.

Улучшения имущественного положения сотрудников НАБУ и САП прямо противоположны результату работы антикоррупционеров.

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше всех справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь.

Некоторые цифры о НАБУ

Директор НАБУ Артем Сытник находится в должности семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.

За время его каденции бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму около 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше, чем НАБУ украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, включая прокуратуру, полицию и СБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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