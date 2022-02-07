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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кінець епохи бідності: детектив НАБУ пересів на нову іномарку за мільйон

Кінець епохи бідності: детектив НАБУ пересів на нову іномарку за мільйон

Київ • УНН

 • 24659 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Старший детектив Національного антикорупційного бюро Володимир Уразовський придбав новий кросовер Citroen C5 Aircross вартістю майже 1 млн гривень, свідчить його декларація, передає УНН.

Детектив придбав його 29 січня, у фірми "Віді Елеганс".

Щорічна зарплата Уразовського становить майже таку ж суму, 1 122 474 грн, свідчить його декларація за 2020 рік.

Кінець епохи бідності в НАБУ та САП

Заступник директора НАБУ Анатолій Новак отримав у січні 1 млн 227 тис. грн заробітної плати. Тим часом виконуючий обов’язки керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грищук купив 700 облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 708 тисяч гривень.

Покращення майнового стану співробітників НАБУ та САП прямо протилежні результату роботи антикорупціонерів.

Минулого року Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Натомість лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які найкраще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП та ВАКС — усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням тут.

Деякі цифри про НАБУ

Директор НАБУ Артем Ситник перебуває на посаді сім років попри офіційний статус корупціонера.

За час його каденції бюджет бюро виріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективи обзавелися автопарком на суму близько 4 млн доларів, проте довіра до них впала з 35% до 16%. Більше, ніж НАБУ українці стали довіряти всім іншим правоохоронним органам, включаючи прокуратуру, поліцію і СБУ.

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