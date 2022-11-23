Ким предупредил об угрозе новых ракетных ударов на юге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что сохраняется потенциальная угроза ракетных ударов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, передает УНН.
Цитата
"Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12-00. Будут пуски-скажу. 9 шт ту-95 взлетели", - написал он.
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Для полной деоккупации Николаевской обасти нужно освободить от российских войск три населенных пункта на Кинбурнской косе.