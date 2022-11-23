Ким предупредил об угрозе новых ракетных ударов на юге Украины

Цитата

"Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12-00. Будут пуски-скажу. 9 шт ту-95 взлетели", - написал он.

Дополнение

Для полной деоккупации Николаевской обасти нужно освободить от российских войск три населенных пункта на Кинбурнской косе.