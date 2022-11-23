Кім попередив про загрозу нових ракетних ударів на півдні України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що зберігається потенційна загроза ракетних ударів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, передає УНН.
Цитата
"Одеса/Миколаїв/Херсон потенційна загроза ракетних ударів із 12-00. Будуть пуски-скажу. 9 шт ту-95 злетіли", - написав він.
Доповнення
Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити від російських військ три населені пункти на Кінбурнській косі.