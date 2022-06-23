Ким: не вижу возможности у рашистов продвигаться на Николаев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что не видит возможности у российских оккупантов продвигаться на Николаев. Об этом он сообщил в эфире «Завтрака с 1+1», передает УНН.
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"Информацию о том, что они подвозят дополнительно технику, я лично связываю с тем, что очень эффективно работает артиллерия и ВСУ на этом направлении, поэтому у врага нет другого выхода, как подвозить технику, чтобы менять, которая разбита. Я с этим связываю увеличение количества подвоза техники, но не вижу у них возможности продвигаться на Николаев", - рассказал Ким.
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Генштаб сообщал сегодня утром, что на Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения. В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области.