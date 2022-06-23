Кім: не бачу можливості у рашистів просуватися на Миколаїв

Цитата

«Інформацію щодо того, що вони підвозять додатково техніку, я особисто пов'язую з тим, що дуже ефективно працює артилерія та ЗСУ на цьому напрямку, тому у ворога немає іншого виходу, як підвозити техніку, щоб міняти ту, яка розбита. Я з цим пов'язую збільшення кількості підвозу техніки, але не бачу у них можливості просуватися на Миколаїв», - розповів Кім.

Доповнення

Генштаб повідомляв сьогодні вранці, що на Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. У подальшому не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.