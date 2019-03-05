Ким Чен Ыну устроили пышную встречу на вокзале с чиновниками посреди ночи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Cеверокорейский лидер Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян ночью 5 марта, завершив свое марафонское путешествие по Китаю после того, как его саммит в Ханое с президентом США Дональдом Трампом закончился без ядерной сделки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Times.
На вокзале в Пхеньяне посреди ночи Ким Чен Ыну были устроены пышные почести с участием нескольких сот высокопоставленных чиновников.
Возвращение Кима в Пхеньян ознаменовало завершение эпического путешествия на расстояние 4000 км на борту его бронепоезда из Вьетнама, где его сильно разрекламированный второй саммит с Трампом внезапно был прекращен на прошлой неделе.
"Ким Чен Ын прибыл домой во вторник после успешного завершения своего официального визита доброй воли в Социалистическую республику Вьетнам", - сообщает официальное корейское центральное информационное агентство KCNA.
"В 3 часа ночи его поезд подъехал на железнодорожную станцию", - сообщает KCNA, добавив, что высокопоставленные чиновники "приветствовали его своими горячими поздравлениями".
Напомним, 28 февраля переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа сорвались. В Белом доме заявили, что совместного соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном на их втором саммите достигнуто не было.
Трамп объяснил, что срыв саммита "был связан с санкциями".