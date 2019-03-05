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Кім Чен Ину влаштували пишну зустріч на вокзалі з чиновниками посеред ночі

Кім Чен Ину влаштували пишну зустріч на вокзалі з чиновниками посеред ночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин повернувся до Пхеньяна вночі 5 березня, завершивши свою марафонську подорож по Китаю після того, як його саміт в Ханої з президентом США Дональдом Трампом закінчився без ядерної угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Japan Times.

На вокзалі в Пхеньяні посеред ночі Кім Чен Ину були влаштовані пишні почесті за участю кількох сотень високопоставлених чиновників.

Повернення Кіма в Пхеньян ознаменувало завершення епічної подорожі на відстань 4000 км на борту його броньованого потягу з В'єтнаму, де його сильно розрекламований другий саміт з Трампом раптово був припинений на минулому тижні.

"Кім Чен Ин прибув додому у вівторок після успішного завершення свого офіційного візиту доброї волі до Соціалістичної республіки В'єтнам", - повідомляє офіційне корейське центральне інформаційне агентство KCNA.

"О 3 годині ночі його поїзд під'їхав на залізничну станцію", - повідомляє KCNA, додавши, що високопоставлені чиновники "вітали його своїми гарячими вітаннями".

Нагадаємо, 28 лютого переговори Кім Чен Ина та Дональда Трампа зірвалися. У Білому домі заявили, що спільної угоди між Трампом і Кім Чен Ином на їхньому другому саміті досягнуто не було.

Трамп пояснив, що зрив саміту "був пов'язаний із санкціями".

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