Кім Чен Ину влаштували пишну зустріч на вокзалі з чиновниками посеред ночі

На вокзалі в Пхеньяні посеред ночі Кім Чен Ину були влаштовані пишні почесті за участю кількох сотень високопоставлених чиновників.

Повернення Кіма в Пхеньян ознаменувало завершення епічної подорожі на відстань 4000 км на борту його броньованого потягу з В'єтнаму, де його сильно розрекламований другий саміт з Трампом раптово був припинений на минулому тижні.

"Кім Чен Ин прибув додому у вівторок після успішного завершення свого офіційного візиту доброї волі до Соціалістичної республіки В'єтнам", - повідомляє офіційне корейське центральне інформаційне агентство KCNA.

"О 3 годині ночі його поїзд під'їхав на залізничну станцію", - повідомляє KCNA, додавши, що високопоставлені чиновники "вітали його своїми гарячими вітаннями".

Нагадаємо, 28 лютого переговори Кім Чен Ина та Дональда Трампа зірвалися. У Білому домі заявили, що спільної угоди між Трампом і Кім Чен Ином на їхньому другому саміті досягнуто не було.

Трамп пояснив, що зрив саміту "був пов'язаний із санкціями".