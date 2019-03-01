Кім Чен Ин пообіцяв нову зустріч з Трампом

Обіцянка Кіма було оприлюднена в п'ятницю через державне новинне агентство Північної Кореї у повідомленні з більш оптимістичним прогнозом, ніж у високопоставлених дипломатів КНДР на прес-конференції, які бувають не часто, кількома годинами раніше, пише видання.

Кім високо оцінив "активні зусилля Трампа для досягнення результатів" і назвав переговори на найвищому рівні "продуктивними".

У США вказали, що з нетерпінням чекають нових переговорів, визнаючи, що проблеми залишаються. Серед них той факт, що обидві сторони мають різне трактування, що означає "денуклеаризація".

Як повідомляв УНН, 28 лютого переговори Кім Чен Ина та Дональда Трампа зірвалися. У Білому домі заявили, що спільної угоди між Трампом і Кім Чен Ином на їхньому другому саміті досягнуто не було.

Трамп пояснив, що зрив саміту "був пов'язаний із санкціями".