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Ким Чен Ын пообещал новую встречу с Трампом

Ким Чен Ын пообещал новую встречу с Трампом

Киев  •  УНН

 • 10075 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом для продолжения "ядерных" переговоров после провала двухдневного саммита двух лидеров в четверг на фоне разногласий по поводу снятия санкций и противоречивых оценок требований Пхеньяна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Обещание Кима было обнародовано в пятницу через государственное новостное агентство Северной Кореи в сообщении с более оптимистичным прогнозом, чем у высокопоставленных дипломатов КНДР на пресс-конференции, которые бывают не часто, несколькими часами ранее, пишет издание.

Ким высоко оценил "активные усилия Трампа для достижения результатов" и назвал переговоры на высшем уровне "продуктивными".

В США указали, что с нетерпением ждут новых переговоров, признав, что проблемы остаются. Среди них тот факт, что обе стороны имеют разную трактовку, что означает "денуклеаризация".

Как сообщал УНН, 28 февраля переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа сорвались. В Белом доме заявили, что совместного соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном на их втором саммите достигнуто не было.

Трамп объяснил, что срыв саммита "был связан с санкциями".

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