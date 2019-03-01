Ким Чен Ын пообещал новую встречу с Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом для продолжения "ядерных" переговоров после провала двухдневного саммита двух лидеров в четверг на фоне разногласий по поводу снятия санкций и противоречивых оценок требований Пхеньяна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.
Обещание Кима было обнародовано в пятницу через государственное новостное агентство Северной Кореи в сообщении с более оптимистичным прогнозом, чем у высокопоставленных дипломатов КНДР на пресс-конференции, которые бывают не часто, несколькими часами ранее, пишет издание.
Ким высоко оценил "активные усилия Трампа для достижения результатов" и назвал переговоры на высшем уровне "продуктивными".
В США указали, что с нетерпением ждут новых переговоров, признав, что проблемы остаются. Среди них тот факт, что обе стороны имеют разную трактовку, что означает "денуклеаризация".
Как сообщал УНН, 28 февраля переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа сорвались. В Белом доме заявили, что совместного соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном на их втором саммите достигнуто не было.
Трамп объяснил, что срыв саммита "был связан с санкциями".