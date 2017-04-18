Ким Чен Ын провел масштабный военный парад спецназовцев

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын представил свой смертоносный спецназ, что стало очевидной демонстрацией сил КНДР в противовес президенту США Дональду Трампу.

Корейские спецназовцы маршировали Пхеньяном несли винтовки и гранатометы и выкрикивали патриотические лозунги.

По официальной информации, такой парад власть Пхеньяна провела в честь празднования 105-й годовщины со день рождения основателя Северной Кореи Ким Чен Ира.

Однако сообщается, что такой парад был проведен из-за того, что Ким Чен Ын боится, что США устранит его от власти, потому специальное подразделение сил Северной Кореи находится в режиме боевой готовности и это необходимо было продемонстрировать.

В докладе Пентагона говорится, что солдаты, участвовавшие в параде, являются одними из наиболее подготовленных, хорошо оснащенных и высоко мотивированными из сил армии Северной Кореи. Эти спецназовцы якобы занимаются тайными миссиями в Южной Корее и диверсионными мероприятиями.

Напомним, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.



Как сообщал УНН, советник Д.Трамп заявил, что Китай работает с США над ответом КНДР.



