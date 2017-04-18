Ким Чен Ын провел масштабный военный парад спецназовцев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23002 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85201 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143404 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111938 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113544 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110624 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102849 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103198 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Ким Чен Ын провел масштабный военный парад спецназовцев

Ким Чен Ын провел масштабный военный парад спецназовцев

Киев  •  УНН

 • 34759 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Через несколько дней после неудачного пуска ракет и на фоне напряженности с США, северокорейский лидер решил провести масштабный военный парад спецназовцев, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын представил свой смертоносный спецназ, что стало очевидной демонстрацией сил КНДР в противовес президенту США Дональду Трампу.

Корейские спецназовцы маршировали Пхеньяном несли винтовки и гранатометы и выкрикивали патриотические лозунги.
По официальной информации, такой парад власть Пхеньяна провела в честь празднования 105-й годовщины со день рождения основателя Северной Кореи Ким Чен Ира.

Однако сообщается, что такой парад был проведен из-за того, что Ким Чен Ын боится, что США устранит его от власти, потому специальное подразделение сил Северной Кореи находится в режиме боевой готовности и это необходимо было продемонстрировать.

В докладе Пентагона говорится, что солдаты, участвовавшие в параде, являются одними из наиболее подготовленных, хорошо оснащенных и высоко мотивированными из сил армии Северной Кореи. Эти спецназовцы якобы занимаются тайными миссиями в Южной Корее и диверсионными мероприятиями.

Напомним, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

Как сообщал УНН, советник Д.Трамп заявил, что Китай работает с США над ответом КНДР.

Украинские Национальные Новости

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