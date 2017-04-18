Ким Чен Ын провел масштабный военный парад спецназовцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Через несколько дней после неудачного пуска ракет и на фоне напряженности с США, северокорейский лидер решил провести масштабный военный парад спецназовцев, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын представил свой смертоносный спецназ, что стало очевидной демонстрацией сил КНДР в противовес президенту США Дональду Трампу.
Корейские спецназовцы маршировали Пхеньяном несли винтовки и гранатометы и выкрикивали патриотические лозунги.
По официальной информации, такой парад власть Пхеньяна провела в честь празднования 105-й годовщины со день рождения основателя Северной Кореи Ким Чен Ира.
Однако сообщается, что такой парад был проведен из-за того, что Ким Чен Ын боится, что США устранит его от власти, потому специальное подразделение сил Северной Кореи находится в режиме боевой готовности и это необходимо было продемонстрировать.
В докладе Пентагона говорится, что солдаты, участвовавшие в параде, являются одними из наиболее подготовленных, хорошо оснащенных и высоко мотивированными из сил армии Северной Кореи. Эти спецназовцы якобы занимаются тайными миссиями в Южной Корее и диверсионными мероприятиями.
Напомним, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.
Как сообщал УНН, советник Д.Трамп заявил, что Китай работает с США над ответом КНДР.