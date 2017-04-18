Кім Чен Ин провів масштабний воєнний парад спецпризначенців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. За кілька днів після невдалого пуску ракет і на тлі напруженості з США, північнокорейський лідер вирішив провести масштабний воєнний парад спецпризначенців, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин представив свій смертоносний спецназ, що стало очевидною демонстрацією сил КНДР на противагу президенту США Дональду Трампу.
Корейські спецпризначенці марширували Пхеньяном несли гвинтівки та гранатомети і вигукували патріотичні гасла.
За офіційною інформацією, такий парад влада Пхеньяну провела на честь святкування 105-ї річниці з день народження засновника Північної Кореї Кім Чен Ира.
Проте повідомляється, що такий парад був проведений через те, що Кім Чен Ин боїться, що США усуне його від влади, тому спеціальний підрозділ сил Північної Кореї перебуває в режимі бойової готовності і це необхідно було продемонструвати.
У доповіді Пентагону зазначається, що солдати з параду є одними з найбільш підготовлених, добре оснащених і високо мотивованими з сил армії Північної Кореї. Ці спецпризначенці начебто займаються таємними місіями в Південній Кореї та диверсійними заходами.
Нагадаємо, 16 квітня Північна Корея спробувала провести чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.
Як повідомляв УНН, радник Д.Трампа заявив, що Китай працює з США над відповіддю КНДР.