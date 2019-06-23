Ким Чен Ын получил письмо от Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил письмо лидеру Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По информации агентства северокорейский лидер назвал письмо Трампа "замечательным" и "высоко оценил способность Трампа к политической рассудительности и его невероятную смелость".
Также сообщается, что Ким Чен Ын пообещал "серьезно обдумать интересное содержание" письма.
О чем идет речь в письме, не сообщается.
Напомним, президент США Дональд Трамп в год продлил санкции в отношении Северной Кореи.