Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

По информации агентства северокорейский лидер назвал письмо Трампа "замечательным" и "высоко оценил способность Трампа к политической рассудительности и его невероятную смелость".

Также сообщается, что Ким Чен Ын пообещал "серьезно обдумать интересное содержание" письма.

О чем идет речь в письме, не сообщается.

Напомним, президент США Дональд Трамп в год продлил санкции в отношении Северной Кореи.