Кім Чен Ин отримав листа від Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надіслав листа лідеру Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
За інформацією агентства північнокорейський лідер назвав лист Трампа "чудовим" і "високо оцінив здатність Трампа до політичної розважливості і його неймовірну сміливість".
Також повідомляється, що Кім Чен Ин пообіцяв "серйозно обміркувати цікавий зміст" листа.
Про що саме йдеться в листі, не повідомляється.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції відносно Північної Кореї.