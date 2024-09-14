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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ким Чен Ын и шойгу обсудили углубление сотрудничества между КНДР и рф

Ким Чен Ын и шойгу обсудили углубление сотрудничества между КНДР и рф

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 23:21  •  3803 просмотра

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Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны рф шойгу для обсуждения стратегического партнерства. Ким подчеркнул намерение расширять сотрудничество и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Ким Чен Ын и шойгу обсудили углубление стратегического диалога между Северной Кореей и рф. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

Детали

Согласно информации, во время встречи Ким Чен Ын подчеркнул намерение Северной Кореи продолжать расширение сотрудничества с рф в рамках стратегического партнерства. Лидер КНДР выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, подчеркнув важность укрепления связей между странами.

шойгу відвідав Північну Корею, ймовірно, говорив про постачання зброї13 сентября 2024, 12:33 • 9990 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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