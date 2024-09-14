Кім Чен Ин і шойгу обговорили поглиблення співпраці між КНДР та рф
Київ • УНН
Лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з міністром оборони рф шойгу для обговорення стратегічного партнерства. Кім підкреслив намір розширювати співпрацю та висловив впевненість у подальшому розвитку двосторонніх відносин.
Кім Чен Ин та шойгу обговорили поглиблення стратегічного діалогу між Північною Кореєю та рф. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.
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Згідно з інформацією, під час зустрічі Кім Чен Ин підкреслив намір Північної Кореї продовжувати розширення співпраці з рф у рамках стратегічного партнерства. Лідер КНДР висловив впевненість у подальшому розвитку двосторонніх відносин, наголосивши на важливості зміцнення зв’язків між країнами.
шойгу відвідав Північну Корею, ймовірно, говорив про постачання зброї13.09.24, 15:33 • 12495 переглядiв